Büyüme Rakamları Açıklandı! İşte Büyüme Rakamları

Büyüme rakamları açıklandı. Büyüme rakamları merak ediliyor. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte eksi 1,8 oranında daraldı. Ekim ayında cari açık 1,6 milyar olarak gerçekleşti. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.7 ve ikinci çeyreğinde yüzde 3.1 büyümesine karşın, üçüncü çeyrekte darbe girişimi, Brexit kararı ve jeopolitik gelişmelerinin etkisiyle yüzde 1.8 daraldı. Beklentiler daralmanın yüzde 0.5 olacağı yönündeydi. En son 2009 küresel krizinin üçüncü çeyreğinde küçülme yaşanmıştı. Ekonominin 7 sene sonra ilk kez daralmasında turizm gelirlerinin ciddi biçimde düşmesinin etkisi bulunuyor.

GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA YÜZDE 1,8 AZALDI

Büyüme rakamları açıklandı. Gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 azaldı. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 655 milyar 400 milyon TL oldu.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; tarım sektörünün toplam katma değeri, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,7 azaldı, sanayi sektörünün toplam katma değeri, yüzde 1,4 azaldı, inşaat sektörünün toplam katma değeri, yüzde 1,4 arttı ve hizmetler sektörünün toplam katma değeri, yüzde 8,4 azaldı.

NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 3,2 AZALDI

Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 3,2 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları, yüzde 23,8 arttı ve gayrisafi sabit sermaye oluşumu, yüzde 0,6 azaldı.

İTHALAT YÜZDE 4,3 ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 7 azaldı, ithalatı ise yüzde 4,3 arttı.