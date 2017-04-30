Büyülü Bir Masal
CreAtolye'nin vintage ortamında İstanbul'un karmaşasından sıyrılıp biraz mola vermek, köklerimizden beslenip yeniden bir olmak için, masalların binlerce yıllık kadim rehberliğiyle masallar diyarına gidiyoruz.
CreAtolye'nin vintage ortamında İstanbul'un karmaşasından sıyrılıp biraz mola vermek, köklerimizden beslenip yeniden bir olmak için, masalların binlerce yıllık kadim rehberliğiyle masallar diyarına gidiyoruz.
Sözlü kültür mirası masallarımıza kulak verirken, masal kahramanıyla birlikte kendi iç dünyamıza yolculuğa çıkmaya niyet ediyoruz.
Anlatıcı: Sema Çeker
Müzik: Kerim Yağcı
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : CreAtolye
Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir
Başlangıç Saati : 30.04.2017 19: 30: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Büyülü Bir Masal
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io