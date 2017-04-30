Büyülü Bir Masal

CreAtolye'nin vintage ortamında İstanbul'un karmaşasından sıyrılıp biraz mola vermek, köklerimizden beslenip yeniden bir olmak için, masalların binlerce yıllık kadim rehberliğiyle masallar diyarına gidiyoruz.

Büyülü Bir Masal

CreAtolye'nin vintage ortamında İstanbul'un karmaşasından sıyrılıp biraz mola vermek, köklerimizden beslenip yeniden bir olmak için, masalların binlerce yıllık kadim rehberliğiyle masallar diyarına gidiyoruz.

Sözlü kültür mirası masallarımıza kulak verirken, masal kahramanıyla birlikte kendi iç dünyamıza yolculuğa çıkmaya niyet ediyoruz.

Anlatıcı: Sema Çeker

Müzik: Kerim Yağcı

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : CreAtolye

Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir

Başlangıç Saati : 30.04.2017 19: 30: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Büyülü Bir Masal

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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