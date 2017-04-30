CreAtolye'nin vintage ortamında İstanbul'un karmaşasından sıyrılıp biraz mola vermek, köklerimizden beslenip yeniden bir olmak için, masalların binlerce yıllık kadim rehberliğiyle masallar diyarına gidiyoruz.



Sözlü kültür mirası masallarımıza kulak verirken, masal kahramanıyla birlikte kendi iç dünyamıza yolculuğa çıkmaya niyet ediyoruz.



Anlatıcı: Sema Çeker



Müzik: Kerim Yağcı



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : CreAtolye



Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir



Başlangıç Saati : 30.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Büyülü Bir Masal



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır