Büyüksimitci: Ekonomi Odaklı Günlere Dönülmesini İstiyoruz

KAYSERİ Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, referandumun geride kaldığını ve güçlü bir Türkiye'nin ilk adımlarının atıldığını belirterek, "Sanayiciler olarak, artık ekonomi odaklı günlere geri dönülmesini istiyoruz" dedi.



KAYSO'nun nisan ayı olağan meclis toplantısında konuşan Mehmet Büyüksimitci, seçmenin referandumda verdiği kararla güçlü bir Türkiye'nin ilk adımlarının atıldığı görüşünü savundu. Büyüksimitçi iş dünyasının yeni sistemle öngörülebilir yatırım ortamına kavuşacaklarını belirttiği konuşmasında şunları söyledi:



"'Milli iradenin üzerinde hiçbir irade olmadığını bir kez daha hatırlatıyor ve yurt içinde veya dışında bulunan herkesin bu karara saygı duymasını bekliyoruz. İş adamları olarak, artık ekonomi odaklı günlere dönülmesini istiyoruz. Üzerimize düşen yatırım, üretim, ihracat ve istihdam konularında her türlü çalışmayı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Artık geleceğe odaklanmalı, ülkemize karşı oluşturulmak istenen olumsuz algıları değiştirip, iç ve dış yatırımcıların güvenini sağlayarak, ülkemizi zenginleştirme hamlesine devam etmek için reform sürecini tekrar hayata geçirmeli ve hep birlikte çalışmalarımızı arttırmalıyız."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme taşıdığı istihdam seferberliği konusunda tüm üyelerini bilgilendirdiklerini anlatan Büyüksimitci, artı istihdamla bir işçinin işverene maliyetinin yıl sonuna kadar 2 bin 88 liradan 1314 liraya düştüğünü kaydetti. Büyüksimitçi, "Ya kapasite artırımı ile sanayimizin büyümesini sağlamalıyız ya da yeni yatırımlarla yeni istihdam yaratacak projeleri hayata geçirmeliyiz. Hükümetin de iyi niyetli adımları bu yönde" dedi.



- Kayseri