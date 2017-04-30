Büyükşehrin Yerli Fide Dağıtımı Didim'de Devam Etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi ilçe genelinde sürdürdüğü, fide dağıtımlarını Didim'de devam etti. Didim'de 10 bin adet ücretsiz biber, domates ve patlıcan fideleri dağıtıldı.



Bozdoğan seralarında yetiştirilen fide dağıtımında, Didimlilere toplam 10 bin fide dağıtıldı. Cumartesi Pazaryerinde gerçekleştirilen fide dağıtımında uzun kuyruklar oluştu. Fide dağıtımı kısa sürede tamamlanırken, Didimliler ise gerçekleştirilen etkinlikten dolayı Aydın Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - AYDIN