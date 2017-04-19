Büyükşehirli Karatecilerden 7 Türkiye Derecesi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateciler, son yapılan Minikler Türkiye Şampiyonasında 7 madalya birden kazandı.



Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Minik ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonasına 65 ilden 2 bin 700 karateci katıldı. Beş gün süren mücadelede minik karateciler madalya elde etmek için kıyasıya mücadele etti. Katada 14 ferdi, 6 takım, kumitede ise 49 ferdi dalda madalyaların sahibini bulduğu şampiyonada, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateciler 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya kazandı. Turnuvada -60 kiloda Yıldız Ahmet Bulut, -54 kiloda Yıldız Sueda Özdemir ile -45 kiloda Yıldız Gökdeniz Akdemir Türkiye Şampiyonu olurken, -40 kiloda Yıldız Serra Melis Gider Türkiye ikincisi oldu. Bronz madalya mücadelerinde ise -49 kiloda Yıldız Simay Tokcan, -50 kiloda Yıldız Kadir Kaan Bekler ve -32 kiloda Hiranur Temizel rakiplerini yenerek Türkiye üçüncüsü oldu.



Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporcular madalyalarını aldı. Derece yapan yedi sporcu Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkını da kazanmış oldu. - KOCAELİ