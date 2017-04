Büyükşehirli Güreşçiler 2017'ye Hızlı Başladı

Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu güreşçiler, Yalova'da yapılan güreşlerde üç ayrı boyda kürsüye çıktı.



Türkiye Güreş Federasyonu'nun Yağlı Güreş faaliyet programında yer alan Yalova Altınova Hersek Yağlı Pehlivan Güreşleri, güreşçilerin yoğun katılımıyla yapıldı. Havaların ısınmasıyla 2017 yılı yağlı güreş sezonu da her yıl olduğu gibi bu yılda, güreş severlerin yoğun katılımıyla başladı. Ekim ayına kadar her hafta yapılacak olan yağlı güreşlerin Marmara Bölgesi'ndeki ilk güreşleri, Yalova'da başladı. Yalova Altınova güreşlerinde yine kürsüye çıkan Kağıtsporlu güreşçiler, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Yüksek sporcu katılımının olduğu güreşlerde mavi beyazlı üç güreşçi derece elde etti.



Başpehlivanlık boyunda güreşen Büyükşehirli Faruk Akkoyun, 2014 yılının Kırkpınar başpehlivanı Fatih Atlı'yı puanlama süresinde yendikten sonra finalde, 2016 yılının Kırkpınar Başpehlivan üçüncüsü Şaban Yılmaz ile karşı karşıya geldi. Akkoyun, 100 dakika süren zorlu mücadeleyi puanlama süresinde üç ihtarla kaybetti. Geçtiğimiz yıl Altınova güreşlerinde altın kemer alan Faruk Akkoyun bu sonuçla başpehlivan ikincisi oldu.



Güreşlerin başaltı boyunca mücadele eden Büyükşehirli bir diğer güreşçi, Rıfat Poyraz ise rakiplerini yenerek, yarı finale kalmayı başardı. Ancak zorlu geçen mücadelelerden dolayı finale çıkamadı, üçüncü olmayı başardı.



Her sene başarılı bir grafik çizerek çıtayı gittikçe yükseltmeyi başaran başarılı pehlivanlardan Mustafa Arslan, 2017 yılına da hızlı başladı. Beş tur rakiplerini yenerek finale çıkmayı başaran Mustafa Arslan, finalde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin güreşçiyle eşleşti. Final müsabakasını puanlama süresinde puan alarak kazanan Arslan, büyükorta boyunun şampiyonu oldu. - KOCAELİ