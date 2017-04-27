Büyükşehirden Toplu Taşıma Araçlarına Revizyon

Toplu taşımayı kullanan yolcuların daha konforlu yolculuk yapabilmeleri için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni aldığı araçların yanı sıra mevcut araçlarında da revizyona gidiyor.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kuruluşu BELSAN, ulaşımda vatandaşlara daha iyi ve konforlu hizmet verebilmek amacıyla yenilenmeye devam ediyor. Günlük olarak 190 bin kişilik taşıma kapasitesine sahip olan BELSAN, ulaşım filosunun ilk etapta 45 aracının eskiyen koltuk kılıfları yenileri ile değiştirildi. Yeni koltuk kılıflarında engelliler için düşünülen ikonlar vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.



Yenilenmeyi bir politika haline getirdiklerini belirten BELSAN Genel Müdürü Nusret Urmak, vatandaşların konforunu düşünerek ilk etapta 45 aracın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirdiklerini söyledi. Özellikle engelli vatandaşlar için koltuk kılıflarını belirginleştirmek adına ikonlar eklettirdiklerini ifade eden Urmak, ayrıca araçların kaporta boya işlemlerini de yenilediklerini ifade etti.



Şanlıurfa'ya en kaliteli toplu taşıma hizmetini verdiklerini dile getiren genel müdür Urmak "hizmet politikamız vatandaşları memnun ve mutlu kılmaktır. Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden memnun kalması öncelikli hedeflerimizdendir. Hijyene ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda yolculuk yapmalarına önem veriyoruz. Bu anlamda günlük olarak hijyenik ortamlarda araçlarımızın iç ve dış temizlikleri personellerimiz tarafından yapılıyor" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA