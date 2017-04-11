Büyükşehirden Kiralama İhalesi

Büyükşehir Belediyesi 4 firmanın katıldığı iş makinesi kiralama ihalesi yaptı.



Büyükşehir Belediyesi muhtelif işlerde kullanılmak üzere ihaleyle yükleyici kepçe, greyder ve toprak silindiri kiralayacak. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 254 bin TL olarak belirlenen kiralama işi ihalesine dört firma katılarak teklif verdi. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri ise şöyle oldu;



Dinçer İnşaat: 977 bin 500 TL, Aktekin İnşaat: 1 milyon 119 bin TL, Özener: 1 milyon 161 bin TL, Türker İnşaat: 1 milyon 297 bin TL.



İhalenin, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacağı bildirildi. - KAYSERİ