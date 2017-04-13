Büyükşehirden Görsel Kirlilik Uyarısı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan İşitme Engelliler Olimpiyatı'nda Samsun'un binlerce misafiri ağırlayacağını anımsatarak, "Samsunumuzun imajı ve turizmimiz için çevre kirliliği ve estetik olmayan çirkin görüntülerin önlenebilmesi adına hemşerilerimizden hassasiyet bekliyoruz" dedi.



Zennube Albayrak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında gerçekleşecek İşitme Engelliler Olimpiyatı ile birlikte ivme kazanmasını beklediğimiz Samsun turizmi ilimiz için önem arz etmektedir. Uluslararası düzeydeki bu önemli özellik nedeniyle birçok yerli ve yabancı konuk İlimizi ziyarete gelecek, kentimizin tanıtımına katkı sağlayacaktır. Ancak, düzensiz gelişim gösteren başta sıvasız ve boyasız binalar olmak üzere, bahçe ve çevredeki görüntü kirliliğine neden olan malzemeler, balkonlara asılan çamaşırlar, etrafa atılmış çöpler kentimizin tanıtımını olumsuz yönde etkileyecektir" dedi.



Albayrak, açıklamasında Kızılırmak Deltası ile ilgili ayrı bir parantez de açarak şu görüşlere yer verdi: "İlimize bağlı Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerimizi kapsayan Kızılırmak Nehri'nin oluşturduğu UNESCO Dünya Doğal Kültürel Mirası Geçici Listesi'nde olan çok önemli bir sulak alandır. UNESCO daimi listesine dahil edildiğinde Türkiye'den koruma altına alınan ilk doğal kültürel miras olacaktır. Bu nedenle, başta ilimizin giriş çıkış bölgeleri olmak üzere özellikle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kavşağı'ndan Kızılırmak Deltası'na kadar olan bölgelerdeki sıvasız, boyasız binaların sıvalı ve boyalı hale getirilmesi, balkonlara çamaşır asılmaması, bahçelerin gelişi güzel değil bir düzen içerisinde kullanılması, görsel kirliliğe neden olan araç, malzeme, çöp vb. atılmaması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini hemşehrilerimizden özellikle rica ediyorum." - SAMSUN