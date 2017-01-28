Büyükşehirden Davutlar Mahallesi'ne Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Davutlar Mahallesi'ni ziyaret ederek, Mahalle Muhtarı Ahmet Gerçek ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde kazandırdığı hizmetler 7'den 70'e tüm vatandaşlar tarafından takdir topluyor. Bu kapsamda Davutlar Mahallesi'ni ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'ne, Mahalle Muhtarı Ahmet Gerçek ve mahalle sakinleri, Davutlar gurup yolunda başlatılan genişletme ve bakım çalışması nedeniyle teşekkür etti. Güzgülü'ne İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz ve Yunusemre Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi Gültekin Aşçı eşlik etti.



Mahalle Muhtarı Ahmet Gerçek ve mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından Davutlar gurup yolunda başlatılan yol genişletme ve bakım çalışması nedeniyle memnuniyetini dile getirdi. Karakılınçlı, Örencik, Örselli, Pelitalan, Karaahmetli, Süngüllü, Pınarköy ve Karahüseyinli gibi birçok mahalleye ulaşımı sağlayan ve vatandaşlar için çileye dönüşen yolda başlatılan çalışmanın önemine değinen Mahalle Muhtarı çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ulaşımda kalite ve güvenin artacağını belirtti.



Mahalle Muhtarı Ahmet Gerçek ve mahalle sakinlerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü," Manisa'nın il genelinde vatandaşlarımıza en iyi hizmetleri sunabilmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Davutlar Mahallemizde de, trafik açısında güvensiz olan ve bölge sakinleri için çileye dönüşen yolda bir genişletme çalışması başlattık. İnşallah kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak, bölge sakinlerinin hizmetine sunacağız" dedi.



Güzgülü ve beraberindekiler daha sonra mevcut yolda yürütülen çalışmaları inceledi. - MANİSA