Büyükşehirden Bağcılık Araştırma Enstitüsüne Sera Desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında Seracılığı Geliştirme Projesi kapsamında üreticilere 100 adet sera desteğinde bulundu. Bu desteklerden biri de yüzde 100 hibe ile Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsüne yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç de heyeti ile birlikte, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Ünal Akay'ı ziyaret etti ve seranın konuşlanmasını yerinde inceledi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, üretimin artması ve üreticilerin geliştirilmesi amacıyla Kırsal Hizmetler Dairesi kanalıyla ve işbirliği içerisinde olduğu kuruluşlar ile birlikte hazırladığı projeleri bir bir hayata geçiriyor. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü de ortaklaşa projelerin hazırlandığı önemli kuruluşlardan biri. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu ve heyetiyle birlikte Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Ünal Akay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Manisalı üreticinin kalkınması adına yapılabilecek yeni projeler de görüşüldü. Ziyaretin sebebinin hem ortaklaşa yapılabilecek projeler hem de hayata geçirilen projelerin değerlendirilmesi adına yapıldığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "2016 yılı içerisinde Seracılığı Geliştirme Projesi kapsamında üreticiye vermiş olduğumuz 100 adet sera içinden 1 adetini Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'ne yüzde 100 hibe ile verilmiştir. Daha önceki yıllarda yapılan Tarım Fuarları ve üzüm şenliklerinde bizlere canlı ve cansız materyallerde destek olduklarından dolayı da Müdürümüz Ünal Akay nezdinde Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu. Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Ünal Akay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi heyetine teşekkür etti. Konuşmaların ardından heyet tarafından çekirdeksiz Sultaniye Üzüm bağı, fide alanları, deneme fideleri, AR-GE Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen sera alanında incelemelerde bulundu. - MANİSA