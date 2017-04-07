Büyükşehirde Yoğun Tempo

Ordu Büyükşehir Belediyesi, alt yapısını tamamladığı yollarda sıcak asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, İbrahim Fırtına ve Mehmetçik Bulvarlarının ardından, kısa zaman sonra sıcak asfaltla kavuşturulacak Durugöl Mahallesi Soya Caddesi'nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.



Alt yapı ve sıcak asfalt çalışmalarının vatandaşı memnun ettiğini ifade eden Başkan Yılmaz, "Altınordu ilçemizde kangren haline gelen sorunları bir bir çözüyoruz. Yapılan çalışmalardan son derece memnun olan vatandaşlarımızdan aldığımız destekle önce altyapıyı, sonra da üst yapıyı modern ve evladiyelik bir görünüme kavuşturuyoruz" dedi.



Soya Caddesi'ne yeni çehre



Altınordu sahilini yepyeni bir görünüme kavuşturmak için Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyleyen Başkan Enver Yılmaz, "OSKİ, AKSA Doğal Gaz, Telekom ve YEPAŞ gibi kurumların altyapıyı tamamladığı bölgelerde sıcak asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplam uzunluğu 4.3 km olan Bahçelievler Mahallesi Mehmetçik Bulvarı, İbrahim Fırtına Bulvarı ve Soya Caddesi'nde (sahil yolu) sıcak asfalt çalışmalarımıza devam ediyoruz. İbrahim Fırtına Bulvarı ve Soya Caddesi'nde 3 bin 100 km'lik kısımda sıcak asfaltı tamamlamış olup, şimdi de Soya Caddemizin bin 200 km'lik kısmında altyapı çalışmalarını tamamladığımız yerleri asfaltla buluşturuyoruz. Bu kapsamda 900 m'lik kısımda sıcak asfaltı tamamlamış olup, kalan 300 metrelik yerde de altyapı çalışmalarımız sürüyor. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte Altınordu sahilimiz, Ordu ilimize yakışır bir çehreye kavuşacak" diye konuştu.



Sahil yenilenen yüzüyle yaza hazır olacak



Yol çalışmalarının yanı sıra sahilde bisiklet ve koşu yoluyla kaldırım yapım işinin de koordineli olarak sürdürüldüğünü söyleyen Başkan Yılmaz, yaz ayında tamamlanacak çalışmaların ardından Altınordu sahilinin yenilenen yüzüyle hizmete sunulacağını belirtti. - ORDU