Büyükşehir Yeni Alınan Trambüsleri Tanıttı
Malatya Büyükşehir Belediyesi yeni aldığı 5 trambüsü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de katıldığı törenle kamuoyuna tanıttı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi yeni aldığı 5 trambüsü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin de katıldığı törenle kamuoyuna tanıttı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de ilk defa hizmete sunduğu trambüs uygulamasında araç sayısını artırıyor. 2015 yılında 12 trambüsle hizmete başlayan Büyükşehir Belediyesi, 5 adet daha trambüsü tanıtarak hizmete sundu. 5 adet trambüs ise önümüzdeki aylarda gelerek hizmete girecek. Hizmete giren yeni trambüslerle MAŞTİ-Üniversite arasında çalışan trambüs sefer aralığı 5 dakikaya inecek.
Yeni alınan 5 adet trambüs Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası yanındaki alanda basına ve kamuoyuna tanıtılırken tanıtım törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Genel Sekreter Ercan Turan, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, Yeşilyurt Belediye Başkanı H.Uğur Polat, ESOB Başkanı Şevket Keskin, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri, şirket genel müdürleri, meclis üyeleri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.
"Günlük 40 bin yolcu taşıyacağız"
Trambüslerin tanıtımı nedeniyle bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, trambüsün gerek konforlu ve güvenli seyahat imkanı, gerekse de düşük işletme maliyetiyle belediyeler için ideal bir ulaşım sistemi olduğunu söyledi.
Trambüste hedeflenen yolcu sayısının 20 bin olduğunu, ancak şu anda 34 bin yolcu kapasitesine ulaşıldığını kaydeden Başkan Çakır, "Yeni gelen araçlarımızla birlikte körüklü araçların bir kısmını geri çekeceğiz, sefer sayılarını ise artıracağız. Her 5 dakikada bir trambüs seferi olacak. Bu sayede günlük 40 bin yolcu taşımayı hedefliyoruz. Akülü sisteme sahip olan yeni trambüslerle enerjiye ihtiyaç duymadan 10 km dolu, 20 km boş mesafe gidilebilecek. Temel hedefimiz, Trambüsü daha da yaygınlaştırmak. İlk etap olan MAŞTİ- Üniversite arası şu anda aldığımız araçlarla tamamlanmış oluyor. Bundan sonra Organize Sanayi Bölgesi ve ardından da Karakavak veya Güney Kuşak yolundan bir güzergahın açılmasını planlıyoruz" diye konuştu.
"Yerel yönetimlerde iz bırakıyorsunuz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönemde İstanbul'daki çöp yığınlarının nasıl ortadan kaldırıldığının, susuzlukla nasıl mücadele edildiğinin tanıklığını yaptıklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, geçmiş dönemlerde belediyecilik alanında birçok başarısızlığın hafızaları zorladığını söyledi.
Çalık, "Ama Cumhurbaşkanımızın İstanbul Belediyesi ile birlikte tüm Türkiye'de bir belediye seferberliği başlatıldı. 2002 yılı ile birlikte 'AK Belediyecilik' tüm Türkiye'de hizmetlerde sınır tanımadı. Onlardan bir tanesi de çok kıymetli Malatya Büyükşehir Belediyesi. Çok büyük gururla söylemem gerekir ki nereye gidersek gidelim, herkes 'Malatya Büyükşehir unvanına yakışır çok güzel hizmetler yapmış. Şekli, rengi ve yüzü değişmiş' diyor. Ulaşımdaki rengimizi değiştiren trambüsler Türkiye'de bir ilk. Şu an birkaç ilin de bunları yapmak için çalışma yaptığını değerli başkanım söylüyor. Yerel Yönetimlerde iz bırakıyorsunuz, ellerinize sağlık. Malatya Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin yapmış olduğu çalışmalar bizim gururumuz. Bu vesile ile ulaşımı kolaylaştırmak ve geliştirebilmek için çok ciddi bir risk aldınız. Cumhurbaşkanımız diyor ki risk alacaksınız, risk alarak koşacaksınız. Trambüs de çok büyük bir riskti. Çok ciddi eleştirilere mazur kaldınız ama buna rağmen bugün gittiğimiz yerlerde trambüs buraya niye gelmiyor diye soruyorlar. Üniversitede öğrencilerimiz diyor ki 'Trambüs sayısını artırın'. Bu yapmış olduğunuz işin ne kadar başarılı ve önemli olduğunun en önemli göstergesi" ifadelerini kullandı.
"Trambüste memnuniyet üst düzeyde"
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de tanıtım programı sırasında bir konuşma yaptı. Belediyelerin kaliteli ve ekonomik hizmetler üretmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda büyük hizmetlere imza attığını söyledi.
Tüfenkci, "Geldiğimiz nokta itibariyle şehrin trambüslerden memnuniyetinin üst düzeyde olduğunu görüyoruz. Trambüs, bu şehrin ekonomisine kazandırılmış, şehrin kaynaklarının israf edilmeden milletin hizmetine daha modern araçların sunulması bakımından bir başarıdır. Kıt kaynaklar kullanılarak başarılı bir çalışmaya imza atılmış oldu. Bu hizmetin farklı semtlerimize de gitmesi, büyükşehir hizmetlerinin Malatya'yı farklı noktalara taşımasında da önem arz ediyor. Bu araçların Malatya'ya kazandırılmasında emeği geçen arkadaşlarımıza ve bu araçların Malatyamız da işletilmesi noktasında irade koyan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Kazasız belasız günler dilerim" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından yeni alınan trambüsler programa katılanlar tarafından incelendi. - MALATYA