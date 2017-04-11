Büyükşehir Yatalak Hastaları ve Engellileri Sandığa Taşıyacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yatağa bağlı hastaların vatandaşlık görevlerini rahatlıkla yerine getirebilmeleri için seferber oldu. Belediye, 14'ü ambulans olmak üzere toplam 50 araçla talep eden vatandaşları oy kullanacakları sandıklara götürecek.



16 Nisan Pazar günü yapılacak olan seçimlerde engelli ve yatağa mahkum hastalar unutulmadı. Oy kullanmak isteyip de sandıklarının bulunduğu okullara gitmekte güçlük çeken veya gidemeyecek durumda olan engelli ve yatalak hastalar için 14 ambulans ve 36 binek araç hazırlandı. Orhaneli, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, İnegöl ve 7 merkez ilçede oturan ve seçim günü sandığa gitmek isteyen engelli ve yatağa bağımlı hastalar, hazırlanan bu araçlarla evlerinden alınıp, okullara götürüp, oylarını kullandıktan sonra da tekrar evlerine getirilecek. Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden yararlanmak isteyen engelli ve yatalak hastalar, 14 Nisan Cuma günü mesai saati bitimine kadar Alo 153'ü arayarak, kayıtlarını yaptırabilecekler. - BURSA