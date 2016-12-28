Büyükşehir, Üreticilerin Yüzünü Güldürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında Turgutlulu üreticilere verdiği destek artarak devam ediyor. Bu kapsamda 2 bin 750 adet zeytin fidanı daha toprakla buluşmak üzere üreticilere teslim edildi. Turgutlu Belediyesi karşısında düzenlenen teslim törenine Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Nedim Zurnacı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinasyon İşleri Şube Müdürü İbrahim Kutar, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Tarıma Destek, Memnuniyet Verici

Üreticilere verilen desteğin artarak devam etmesinin kendilerini oldukça mutlu ettiğini ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Turgutlulu çiftçimiz bugün teslimini yapacağımız 2 bin 750 adet zeytin fidanıyla toplamda 5 bin adet fidan desteği almış olacak. Bu da Turgutlulu çiftçimizin tarıma teşviğinde önemli bir destektir. Bu anlamda projeyi başarılı bir şekilde yürüten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na ve Turgutlulu çiftçimize önem veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum. Çitfçimiz hayrını görsün, inşallah mahsulü bereketi bol olur" dedi. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar da verilen destekten dolayı memmun olduklarını dile getirdi ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

