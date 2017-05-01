Büyükşehir Sporcularından Madalya Üstüne Madalya

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) 3. Turkcell Küçükler Şampiyonasına katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları birçok branşta madalyalarla kente döndü.



Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Turkcell Küçükler kupası Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Şampiyonaya Şanlıurfa'yı temsilen katılan Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 4 farklı branşta önemli dereceler alarak şampiyonaya damga vurdu. Şampiyonada atletizm dalında 1000 metrede erkeklerde kulüp sporcusu Halil Tekin ile bayanlarda yine 1000 metrede Berfin Mece şampiyon olurken, yüksek atlamada erkeklerde Ahmet Çavuş Usanmaz 3., erkeklerde bayrak takımı 2. ve kız takımı ise 3. olarak büyük başarı elde etti.



"Gençlere güveniyorum"



Şanlıurfa'da özellikle lisanslı sporcu sayısının artması için hedef belirlediklerini belirterek tüm sporcuları tebrik eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, amaçlarının 2019 yılına kadar 25 bin lisanslı sporcu sayısına ulaşmak olduğunu söyledi. Bu başarıya ulaşmak için yoğun mesai harcadıklarını belirten Çiftçi, "Biz görev geldiğimizde 350 olan lisanslı sporcu sayımızı hedef olarak 25 bine çıkarmayı planlıyoruz. 2019 yılına kadar bu hedefe ulaşmaya çalışacağız. Şimdi geldiğimiz sayı ise 4 bin 300 civarında. Çünkü biz biliyoruz ki; bir şehrin gelişmişliği katsayı olarak okumuş olduğumuz kitapla, lisanslı sporcu sayısı ile ölçülüyor. Bunun için gençliğe yatırımı hiç bir zaman göz ardı etmiyoruz" dedi. - ŞANLIURFA