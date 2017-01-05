Büyükşehir Spora Yatırımları Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeni yılın ilk yatırımlarını yapmaya başladı. Turizm ve Gençlik Spor Dairesi Başkanlığı Seydikemer'e 3 adet tenis kortu yapılacak. Kafeterya, soyunma odalarının da bulunduğu iki tanesi 18x34 bir tanesinin de 17x6 ebatlarında olacak kortların 120 gün içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.



3 Ocak tarihinde sözleşmesi yapılan ve 417 bin TL ile inşa edilecek olan tenis kortları Destek Taahhüt İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılacak. Yatırımların ara vermeden devam edeceğini belirten Turizm, Gençlik ve Spor Dairesi Başkan V. Ali İnan "İl genelinde başta genç nüfus olmak üzere her yaşta vatandaşımızın sağlıklı yaşam için spor yapmasını teşvik etmek amacıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA