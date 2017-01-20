Büyükşehir Şifa Dağıtıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, bağlı poliklinik hizmetlerini etkinleştirme ve sağlık alanında bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde ikamet eden başta dezavantajlı gruplar olmak üzere sağlık güvencesi olmayan vatandaşlara sağlık hizmeti sunuluyor. Sunulan sağlık hizmeti ile hastalar muayene edilerek, yapılacak tedaviler belirleniyor ve gerekli reçetelendirmeler yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi personeline ve vatandaşlara yönelik, 2016 yılı içinde 4 poliklinik, 2 gezici sağlık tarama aracı ve 1 laboratuvarda toplam 12 bin 458 hasta kabulü ve muayenesi yapıldı. Mersin Diş Hekimleri Odası, Mersin Dermatoloji Derneği ve Göz Hastalıkları Uzmanı ile gönüllülük ilkesine dayalı olarak hazırlanan protokol, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından imzalandıktan sonra, tam donanımlı gezici göz ve gezici diş sağlığı araçları ile sağlık birimlerine ulaşılabilirliğin zor olduğu yerlerde ve kırsal bölgelerde, başta dezavantajlı gruplar olmak üzere, özellikle yaşlı, yatalak, engelli vatandaşlara program dahilinde hafta içi ve hafta sonu gezici sağlık araçlarıyla hizmet veriliyor. Uzman doktorlar eşliğinde Mersin'i mahalle mahalle dolaşan gezici sağlık araçlarında çocuklar ve yetişkinlerin diş ve ağız sağlığı taramaları ücretsiz olarak yapılıyor ve vatandaşlara diş fırçası dağıtılıyor. Ayrıca tarama araçlarında muayene olmaya gelen vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri de gerçekleştiriliyor.



Gezici sağlık araçlarıyla 2016 yılında 6 bin 107 kişi muayene edildi



Gezici sağlık araçlarıyla 2016 yılında 6 bin 107 kişi ücretsiz olarak muayene edildi. Sağlıklı bir toplum oluşturma ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunma hedefi doğrultusunda çalışmalarını yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 7'si merkez ilçede olmak üzere toplam 14 Hasta Nakil Ambulansı ile Mersinlilere hizmet vermeye devam ediyor. Muhtelif adres ve hastanelerde bulunan hastaların, gitmek istedikleri hastaneye veya adrese ambulans vasıtası ile görevli sağlık personeli eşliğinde nakilleri yapılıyor. 2016 yılı içerisinde şehir içinde 7 bin 152, şehir dışına 410 olmak üzere toplam 7 bin 562 hastanın nakilleri sağlandı.



Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, iş yerlerini sıhhi ve hijyen yönünden periyodik olarak denetleme işlemleri de gerçekleştiriyor. Bu denetimler ile ruhsat yönünden de gerekli kontroller yapılıyor. Halkın sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimine yönelik et satışı yapan kasap, ayrıca mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsatlandırılan gıda iş yerleri de düzenli bir şekilde denetleniyor. Halk sağlığını korumak amacıyla Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri 2016'da toplam bin 207 iş yerini denetledi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, sağlıklı nesiller yetiştirme ve yaşam kalitesini yükseltme hedefleri doğrultusunda tüketicilerin taklit, tağşiş ve sağlıksız gıda konularında farkındalığını sağlamak amacıyla gıda güvenirliliği hakkında anaokulu ve ilkokullarda bilgilendirme, bilinçlendirme eğitimleri düzenliyor. Çocukların toplu tüketim yerlerinde güvensiz ve sağlıksız gıdalarla beslenmesinden kaynaklanan obezite riski dolayısıyla sağlıklı beslenme ve gıda güvenliği eğitimleri verilerek, sağlıksız ve güvensiz gıdalarla beslenmenin önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu eğitimler çerçevesinde merkez ve ilçelerde olmak üzere toplam 4 bin 76 öğrenciye güvenli gıda tüketimi konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verildi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bu çalışmalarının yanı sıra seminerler, çalıştaylar ve sempozyumlar düzenleyerek, toplumda sağlıklı bir yaşam bilincinin gelişmesine katkıda bulunmaya devam ediyor. - MERSİN