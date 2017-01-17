Büyükşehir Sevk İdare Merkezlerini Yeniledi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşıma faaliyeti yapan araç ve sürücüler için mevcut sevk idare merkezlerini yenileyerek bir adet de yeni sevk idare merkezini hizmete açtı.



Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma neticesinde Hilalkent ve Dadaşkent'te bulunan ve ihtiyaca cevap veremeyen sevk idare merkezlerinin yerine yeni sevk idare merkezlerinin yanı sıra Kayakyolu'na da ihtiyaç doğrultusunda bir adet yeni sevk idare merkezi yapılarak hizmete sunuldu. Toplu taşıma araç sürücülerinin sefer aralarında dinlenebilecekleri, ihtiyaçlarını giderebilecekleri yerlerinin olmaması, mevcut yerlerinin ise çok bakımsız olmasından dolayı oluşan talepleri ve değişen güzergahlardaki ihtiyacı karşılamak amacıyla yapılan sevk idare merkezlerinde, 90 araç dönüşümlü olarak park edilebilecek.



Günlük 180 sürücünün faydalanabileceği sevk idare merkezlerinde amir odası dışında bekleme salonu, çay ocağı, WC ve mescit de yer alıyor. - ERZURUM