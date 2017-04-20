Büyükşehir, Şehit Ailelerini Unutmadı

Adana Büyükşehir Belediyesi, şehit aileleri için yemek verdi, şehitler için Kur'an ve mevlit okuttu.



Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca, şehit aileleri için düzenlenen yemeğe ve mevlit programına Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Adana Şehit Aileleri Derneği Başkanı Emine Kunt ve şehit aileleri katıldı.



Yağmur Kafe'de şehit aileleri için düzenlenen etkinlikte konuşan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün, şehit ailelerini kutsal emanet olarak gördüğünü belirterek, yemek vesilesiyle bir arada olmanın, dayanışma içinde bulunmanın kıvancını yaşadıklarını belirtti. Akyürek, "En yakınında olanları, her türlü kötülükten esirgeyip büyüttüklerini bu vatan için feda eden, çok değerli şehit ailelerini saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanımız Hüseyin Sözlü'nün, Adana Şehit Aileleri Derneği Başkanı Emine Kunt'la birlikte organize ettiği yemek elbette bir vesile. Bizler bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz.Canlarınızdan parçaları al bayrağa renk olarak verdiniz. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama o yangın hiç sönmüyor. Bütün şehitlerimiz Peygamber Efendimize komşu oluyor. Şehir dışında olan Başkanımızın selamlarını iletmekten mutluluk duyorum" dedi.



Konuşmaların ardından şehitlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. - ADANA