Büyükşehir, Sarıkız'ı Ağırladı

Saruhanlı Sarıkız Sulama Birliği Başkanı Alp Serdar Tuğsal ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'yı makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından Sarıkız Sulama Birliği Başkanlığı'na seçildikten sonra kendisine hayırlı olsun ziyareti yapıldığını belirten Tuğsal, iade-i ziyarette bulunduklarını belirtti. Yalçınkaya da, sulama birliklerinin sulanabilir tarım alanları açısından önemli görevler yürüttüğünü belirtti. Büyükşehir Belediyesine verilen görevler doğrultusunda tarım ve hayvancılık ile ilgili birçok faaliyet yürütüldüğünü belirten Yalçınkaya, kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

