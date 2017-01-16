Büyükşehir Minderde Kürsüden İnmiyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamladı.



Ordu'da yapılan ve Türkiye'nin en iyi güreşçilerinin kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada 10 sporcuyla mücadele eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde, 57 kiloda Barış Kaya beşinci, 65 kiloda Mustafa Zopalı üçüncü, Enes Uslu beşinci, 61 kiloda Abdi Zurnacı beşinci, 74 kiloda İsa Demir dokuzuncu, Yasin Bolat üçüncü, 97 kiloda Baki Şahin üçüncü, Mustafa Sessiz beşinci, 86 kiloda Mahmut Özkaya üçüncü ve 125 kiloda Rıza Yıldırım ikinci sırada yer aldı.



Sporcuların elde ettiği toplam puanla kürsüye çıkan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, turnuvayı şampiyon olarak bitiren Ankara Aski'nin ardından ikincilik kupasının sahibi oldu. - BURSA