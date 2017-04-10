Büyükşehir Meclisi "Komisyon Üyelerini" Seçti

Meclis Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkanvekili Osman Toprak'ın başkanlık etti meclis toplantısında komisyon seçimleri yapıldı. Gizli oyla yapılan encümen seçimlerine Osman Toprak, Latif Karadağ, Mehmet Kesik, Alparslan Gökçek ve Eyüp Eruslu seçildi.

Plan Bütçe Komisyonu, İmar Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Traife Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Estetik Komisyonları'na ise üyeler açık oyla seçildi.

Daha sonra gündem maddelerini oylayan meclis üyeleri, 39 maddeyi imara, 4 maadeyi plan ve bütçeye, 1 maddeyi ise hukuk komisyonuna sevk ederken; 10 maddeyi de teklif kararı olarak kabul etti. Meclis 1 maddeyi oybirliği ile kabul ederken, 1 maddeyi ise ikinci oturumda görüşmeye bıraktı.

Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından bir sonraki toplantının 14 Nisan Cuma günü saat 15.00'da yapılmasına karar verildi.