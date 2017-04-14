Büyükşehir Lokma Hayrı Yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında lokma tatlısı dağıttı.



Belediyeden yapılan açıklamada, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında kentin 10 farklı bölgesinde cuma namazının ardından hayır etkinliği yapılarak, yaklaşık 20 bin kişiye lokma tatlısı dağıtıldığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkan Nihat Çiftçi de Kutlu Doğum Haftasını hayırlara vesile olması dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:



"Hz. Muhammed Efendimizin dünyaya gelerek bizlere İslamı müjdelediği böylesine önemli bir günde vatandaşlarımızla yine yan yanayız. Büyükşehir Belediyemiz her zaman olduğu gibi böylesine önemli bir günde yine halkının yanında. Bize düşen Peygamber Efendimizin öngörüsünü, bilgi paylaşımını, topluma bakışını inşallah çocuklarımıza ve gençlerimize anlatmaktır. Bu vesileyle tekrardan halkımızın Kutlu Doğum Haftasını kutluyorum."