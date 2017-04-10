Büyükşehir Kursları Halkın Ayağına Götürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin seyyar bilgisayar kursu İnegöl ilçesinde vatandaşlarla buluştu.



Mobil eğitim araçları İnegöl ilçesinde Saat Kulesi önünde faaliyete başladı. 16 yaş ve üzeri kadınlar ile engellilere ücretsiz bilgisayar ve internet eğitim hizmeti verecek araçlar 6 hafta boyunca farklı mahallelerde faaliyet gösterecek.



İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban, "Belediyeler sadece altyapı ve üst yapı ile ilgilenmezler. İnsanımızın kültürel, sportif anlamda da mesafe kat etmesi için çalışırlar. Bugün de Büyükşehir Belediyesi'nin mobil projesini tecrübe edeceğiz. Biz İNESMEK tarafından bu tür hizmetleri vermeye çalışıyoruz. 45 branşta vatandaşlarımıza her türlü kursları açtık. Bu proje biraz farklı bir proje. Otobüsler içinde bilgisayarlar. Bir tanesinde bayanlara, diğerinde de engellilere yönelik eğitimler verilecek. Biz bu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Hizmeti vatandaşımızın ayağına götürmüş oluyoruz. Hizmet her yerde. Büyükşehir Belediyemize ve projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şükrü Köse ise, "Yerinden yönetim ve yerinden halka hizmet anlamında bir uygulamayı daha İnegöl ilçemize getirdik. Önemli bir eğitim projemiz İnegöl'de hizmet vermeye başladı. Hanımlara ve engelli kardeşlerimize teknoloji eğitimi verilecek. 15 bilgisayar donanımlı otobüsler ile farklı mahallelerimizde eğitimler devam ediyor. 18 Mayısa kadar devam edecek olan eğitimlerin ardından 22 Mayısta da farklı mahallerimizde eğitimler başlayacak" dedi.



Konuşmaların ardından araçlar törene katılan protokol üyeleri tarafından gezildi. - BURSA