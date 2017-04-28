Büyükşehir Kreşi'nde Mesir Heyecanı

477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin heyecanı, Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde yaşandı. Kreş sorumlusu Başak Ustamehmetoğlu, şifalı mesirleri minik öğrencilere saçtı.

Öğrenciler de gelenekselleşen bu etkinliği yaşayarak öğrendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 7 yıldır mesir saçım etkinliğini düzenli olarak gerçekleştirdiklerini belirten Kreş Sorumlusu Başak Ustamehmetoğlu, miniklerin hem öğrenmesi ve hem de eğlenmesi için önemli bir faaliyet olduğunu dile getirdi.

