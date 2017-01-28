Büyükşehir Köylerin Yaşam Koşullarını İyileştiriyor

Köylerden Mahalleye dönüşen yerleşim birimlerine, alt ve üst yapı hizmetlerini götüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, burada yaşayan vatandaşların yaşam koşullarını da kolaylaştırıyor.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kanalizasyon, kilit taşı, yol, kaldırım, sosyal tesis, park, su deposu, asfalt gibi hizmetleri yapan Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda ulaşım hizmetini de gerçekleştiriyor.



Bu doğrultuda geçen yıl içerisinde 215 köye 27 güzergahta 28 araçla 1 milyon 327 bin 500 yolcuyu köyden şehir merkezine taşıdı.



Vatandaş odaklı hizmet düsturu ile çalışmalarını gerçekleştiren belediye, şehir merkezindeki hizmetlerinin bir çoğunu yeni Mahalle olan birimlere de götürüyor.



Fatma Şahin'in göreve geldiği 3 yıldan buyana 9 taşra ilçesinde yaklaşık 400 köyde alt ve üst yapıda hizmetlerin büyük kısmını tamamlayan büyükşehir belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını da buralara yerleştirdi.