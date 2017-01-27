Büyükşehir Kırsalda Karla Mücadelesini Sürdürüyor

İlçe ve mahallelerde çalışmalarını sürdüren ekipler yolları temizliyor. Büyükşehir Belediyesi, sorumluluğunda bulunan mahallelerde (köylerde) de kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Karla mücadele ekipleri Mihallıççık İlçesi Kozlu, Çardak, Sekören Sivrihisar İlçesi Kaldırım, Göktepe, Sığırcık Alpu İlçesi Arıkaya, Karaören, Alapınar Günyüzü İlçesi Çardaközü, Dutlu, Kayakent Beylikova İlçesi Okçu, Kaymaz, Halilbağı Seyitgazi İlçesi Salihler, İkizoluk, İdrisyayla Sarıcakaya İlçesi Beyyayla, Güneyköy ve İnönü İlçesi Seyitali, Yörükyayla ile bölgelerdeki diğer mahallelerde kar mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.