Büyükşehir Kırsala Desteğini Sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi kentin çilek üretiminin yüzde 98'ini karşılayan Köprübaşı, Kula, Salihli ve Yunusemre ilçelerindeki üreticiye kış mevsiminde de üretim yapabilmesi amacıyla 'Agril Örtü' dağıttı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ürettiği kırsal kalkınma projeleriyle vatandaşlardan takdir topluyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Manisa'nın çilek üretiminin yüzde 98'ini karşılayan Köprübaşı, Kula, Salihli ve Yunusemre ilçelerinde üreticiye zirai don riskine karşı agril örtü dağıttı. . Don kırağı örtüsü, açık arazilerde ve seralarda bitkileri soğuktan, kırağı ve dondan korumak için kullanılarak olası çiftçinin zarar görmemesi amacıyla dağıtıldı.

Çiftçiye Desteğe Devam

Çilek yetiştiriciliği yapan üreticilere yönelik geçmişte olduğu gibi şimdi de agril örtü dağıtarak destek sağlandığına dikkat çeken Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde kırsala yönelik projeler üretiyoruz. Çiftçimizin yanında olduğumuzu, hayata geçirdiğimiz projelerle gösteriyoruz. Bu kapsamda da Manisalı çiftçinin önemli gelir kaynağı arasında yer alan çilek üretimi için çiftçiye agril örtü dağıttık. Manisa'da çilek üretiminin yüzde 98'ini yapan 4 ilçemiz Köprübaşı, Kula, Salihli ve Yunusemre ilçemizde dağıtımını yaptık" dedi.

Çileği Soğuktan ve Dondan Koruyacak

Örtünün çilekleri soğuk, kırağı ve dondan koruyacağını vurgulayan Gençoğlu, "Don kırağı örtüsü ile içeri ve dışarı ısısı 6-8 derede fark eder. Don kırağı örtüsü açık arazilerde ve seralarda bitkileri soğuktan, kırağı ve dondan korumak için kullanılan örtülerdir" diye konuştu.