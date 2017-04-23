Büyükşehir Kar Timi Yolları Sürekli Açık Tuttu

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışında Büyükşehir Belediyesi kar timi teyakkuza geçti.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Nisan Ayı'nın son günlerinde Kocaeli'ye yağan kar yağışında yolların sürekli açık kalması için gün boyu mesai yapıyor. Kartepe ve yüksek kesimlerdeki kar yağışında Büyükşehir ekipleri vatandaşların hiçbir sorun yaşamamasını sağladı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı kar timi, ülkemizin bazı kesimlerini de etkileyen soğuk havalarda Kocaeli'de başlayan kar yağışında yolları açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kartepe ve yüksek rakımdaki köylerde etkili olan yağışlarda, büyükşehir ekipleri, grayderlerle yolları sürekli açık tuttu. Ekipleri ayrıca yollarda buzlanma oluşmaması için de tuzlama çalışmalarını da sürdürüyor.



Büyükşehir belediyesi ekiplerinin çalışmaları ile kar yağışının olduğu noktalarda hiçbir sorun bulunmuyor. - KOCAELİ