Büyükşehir Judo da Rakip Tanımıyor

Erkeklerde takım halinde 1. olan yeşil-beyazlı judocular, bayanlarda ise takım halinde 2. olmayı başardı.

Katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla adından sıkça söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, önemli bir başarıya daha imza attı. Manisa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Ümitler Judo İl Birinciliğinde, Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, 7 altın 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmayı başardı. Yeşil-beyazlı judocular performanslarıyla erkeklerde takım halinde 1. olmayı başarırken bayanlarda da takım halinde 2. oldu.

Sporcuları Tebrik Etti

Seçmelerde başarılı olan sporcuların 26-29 Ocak tarihinde Ordu ilinde düzenlenecek olan Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda ve Takımlar Şampiyonasında Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Manisa'yı temsil edeceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş," Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanımız Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulumuz adına turnuvada fırtına gibi eserek erkeklerde takım halinde 1., bayanlarda ise 2. olan sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.