Büyükşehir İşgem'le Tanışan Patron Oluyor

Samsun Büyükşehir Belediyesinin iş fikri olanları desteklemek için 10 yıl önce kurduğu Sabek İŞGEM ile tanışan girişimciler kendi işinin patronu oluyor.



Kurum destekleri sayesinde iş fikrini hayata geçirip geliştiren 26 girişimci, merkez bünyesinde kurdukları firmalarında üretim yaparak ülke ve kent ekonomisine katkı sağlıyor.



Türkiye'nin 27 iş geliştirme merkezi arasında en başarılı ilk 3 merkezden biri olan Sabek İŞGEM, iş fikri olmasına rağmen kuruluş ve işletme sermayesi bulunmayan üretici girişimcileri, Derebahçe Mahallesi'ndeki merkezde iş dünyasına hazırlıyor. Mini organize sanayi bölgesini andıran 26 işliğin bulunduğu merkezde iş kurmalarına yardımcı olmak için girişimcilere, başarılı işletmelerin nasıl kurulacağı, büyüyecekleri, yeni iş ve istihdam olanakları sağlamayı, güvenli ve rekabetçi iş ortam oluşturmayı öğretiyor.



KOBİ'leri risklerden koruyarak onlara işletme geliştirme koçluğu, yönetim danışmanlığı, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkanı, uygun koşullarda iş yeri mekanı, ortak ofis ekipmanı, tanıtım, ofis hizmetleri, kuruluş ve işletme giderleri gibi destekler de veren Sabek İŞGEM, ihtiyaç duydukları konularda eğitimler verip, girişimcileri sektörleriyle ilgili ihalelerden ve malzeme alımlarından haberdar ediyor. Ayrıca uluslararası kalite standartlarında üretim yapmalarına yardımcı olarak, yerli ve yabancı fonları faydalanmalarını sağlıyor.



Doluluk oranının yüzde 100 olduğu Samsun Büyükşehir Belediyesi İş Geliştirme Merkezinde, firmasını kuran girişimciler, 40 ile 60 ay arasında değişen sürelerle misafir ediliyor. Halihazırda ise 24'ü imalatçı ve 2'si hizmetler sektörü olmak üzere 26 girişimci üretim yapıyor. Samsun'da yeni KOBİ'lerin en zayıf oldukları iş kurma aşamasında desteklenerek, bu zor aşamayı sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve ayakta kalmalarını sağlamaya yönelik 17 projeyi hayata geçiren kurum, çalışmalarına başarıyla devam ediyor. - SAMSUN