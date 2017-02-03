Büyükşehir'in Şarampol'deki Çalışmaları Sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesinin "Efsane geri dönüyor" sloganıyla başladığı Şarampol Caddesi Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Projesi'nde çalışmalar sürüyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, taşıt trafiğin ayağını çözecek birinci etap çalışmaları kapsamında Tonguç Caddesi'nde başlatılan yeraltı geçişli üç kavşak yapımında sona gelindi. Tünel ve kavşak inşaatları ile kaldırım çalışmaları tamamlanırken, aydınlatma direklerinin montajı ve yağmur suyu bağlantıları ise sürüyor. Ekipler yakında tünel içi asfaltlama ve boyama çalışmasına başlayacak.



Projenin kentsel tasarım ve düzenleme ayağında ise caddeye bakan binaların ön cephelerinde kaplama çalışması, yan ve arka cephelerinde ise boyama çalışması yapılıyor. SGK Kavşağı'ndan Tonguç Kavşağı'na kadar binaların yüzde 70'inin kaplama ve boyama işlemi tamamlandı. Caddeye renk katacak 5 süs havuzunun inşaat çalışması sürüyor.



Proje kapsamında Şarampol'un ulaşım ve otopark sorunu da çözülüyor. Caddenin arka kısmındaki alanların otoparka dönüştürme çalışmaları da aralıksız sürüyor. Proje kapsamında bölgeye bir de katlı otopark yapılacak. Böylece, sosyal yaşamın merkezi olacak Şarampol'e araçlarıyla gelen vatandaşlar otopark sorunu yaşamadan caddeye ulaşabilecek.



Vatandaşlar memnun



17 yıldır Şarampol'de yaşadığını söyleyen Halit Kafnur, Büyükşehir Belediyesinin caddeyi güzelleştirme çalışmalarından çok memnun olduğunu söyledi. Şarampol'ün bugüne kadar hak ettiği değeri görmediğini belirten Kafnur, şöyle konuştu:



"Geçmişte kentin en güzel ve değerli caddelerinden biri olmasına rağmen yıllar içinde bu özelliğini kaybetti. Ancak şimdi Büyükşehir Belediyesi sayesinde semtimiz yeniden prestij ve değer kazanacak. Bizim caddemiz de tıpkı Işıklar gibi hareketli bir yer olmayı hak ediyordu. Caddenin yayalaştırılmasından son derece mutluyuz. Mülkümüz değerlenecek, buradaki hareketlilikten esnaf da yararlanacak. Vatandaşlar çalışmaların uzamasından kısmen rahatsız olabilir ama bitince buna değeceğine inanıyorum. Bu çalışmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel başlattı. Açıkçası ben kendisine oy vermedim ama parti önemli değil, ben hizmete bakarım. Kendisini alkışlıyorum. Caddemize yapılan bu projeden çok memnunum. Başkan Menderes Türel'e çok teşekkür ederim."



49 yıllık mahalle sakini Niyazi Çalışkan da Şarampol'de yapılan çalışmalardan memnun olduğunu ifade ederek, "Yapılan çalışmaları yakından izliyorum. Projenin mahallemize faydalı olacağını düşünüyorum. Yollarda araba olmayacak otopark olacak. Tünel geçişinin yapılması, binalarımızın boyanması bunların hepsi çok güzel" diye konuştu.