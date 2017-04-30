Büyükşehir'in Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'ne 3 Bin Kişi Katıldı

Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. tarafından düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri devam ediyor.

Büyükşehir'in Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'ne 3 Bin Kişi Katıldı

Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. tarafından düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri devam ediyor. Kayseri'nin farklı ve güzel bir güzergahında yapılan yürüyüş bu hafta Gesi-Bağpınar güzergahındaki 6 kilometrelik parkurda yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'ne katılmak isteyenler Spor Erkinlikleri A.Ş.'nin şehrin farklı bölgelerindeki tesislerinin önünde toplanarak yürüyüşün yapılacağı Gesi-Bağpınar bölgesine hareket etti. 6 kilometrelik parkurda yapılan yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Yürüyüşün ardından Spor Etkinlikleri A.Ş.'nin spor eğitmenleri nezaretinde toplu halde step ve aerobik yapıldı. Katılımcılar ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin ikramıyla kahvaltı yaptı. - KAYSERİ

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