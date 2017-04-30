Büyükşehir'in Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'ne 3 Bin Kişi Katıldı
Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. tarafından düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. tarafından düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri devam ediyor. Kayseri'nin farklı ve güzel bir güzergahında yapılan yürüyüş bu hafta Gesi-Bağpınar güzergahındaki 6 kilometrelik parkurda yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'ne katılmak isteyenler Spor Erkinlikleri A.Ş.'nin şehrin farklı bölgelerindeki tesislerinin önünde toplanarak yürüyüşün yapılacağı Gesi-Bağpınar bölgesine hareket etti. 6 kilometrelik parkurda yapılan yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişi katıldı.
Yürüyüşün ardından Spor Etkinlikleri A.Ş.'nin spor eğitmenleri nezaretinde toplu halde step ve aerobik yapıldı. Katılımcılar ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin ikramıyla kahvaltı yaptı. - KAYSERİ