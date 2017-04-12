Büyükşehir'in Faaliyet Raporu Geçti

Rapora AK Parti Grubu çekimser kalırken, CHP ve MHP grubunun oylarıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi 2016 Faaliyet Raporu, oy çokluğuyla kabul edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılı faaliyet raporunu da masaya yatırdı. Mecliste Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2016 mali yılı faaliyet raporu da görüşüldü. Bu maddede mevzuat gereği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, koltuğunu Meclis 1. Başkanvekili Zülfikar Gürcan'a devretti. Meclis grup başkanvekillerinin gruplar adına söz almasının ardından yapılan oylamada, Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılı faaliyet raporu, AK Parti Grubu'nun çekimser oyuna karşın, oy çokluğuyla kabul edildi. Tüm maddelerin oylanmasının ardından 10 Mayıs Salı günü, saat 18.00'de toplanmak üzere birleşime son verildi.