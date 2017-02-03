Büyükşehir, Hibe ve Teşvikte Çiftçiye Rehber Oldu

Çukurova çiftçisinin alın teri ve emeğinin daha çok değer bulması için bir dizi projeyi başarıyla yürüten Adana Büyükşehir Belediyesi, üreticinin hibe ve teşviklerden daha etkin yararlanması konusunda da rehberlik hizmeti vermeye başladı.



Adana Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nce encümen salonunda organize edilen ilk bilgilendirme toplantısına Seyhan, İmamoğlu, Yumurtalık, Karataş ziraat odalarının temsilcileri ve belediye bürokratları katıldı. Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı'nın paydaş olduğu çalışmada çiftçi temsilcileri, gerek yurt içi, gerekse Avrupa Birliği'nce sağlanan hibe ve teşviklerden daha etkin faydalanmaları hakkında bilgilendirildi.



Hangi projeler teşvik alıyor?



Toplantıda sunum yapan Kasem Danışmanlık Temsilcisi Osman Demirkol, 7 yıllık süreçte Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan Adanalı çiftçilerin ve girişimcilerin 55 proje için 12 milyon 156 bin lira destek aldığını belirtti. Demirkol, zeytinyağı üretim tesisi, zeytin salamura tesisi, soğuk hava deposu, çelik silo, meyve ve sebze paketleme, bakliyat eleme ve paketleme, şalgam tesisi, meyve salatası tesisi, turşu üretim tesisi, alternatif ısıtmalı sera gibi yatırımların bu projeler arasında bulunduğunu anlattı.



Yüzde 50 oranında destekleme



Demirkol, tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni yatırım tesisleri ile kısmen yapılmış tesisler, kapasite arttırımı ve teknoloji yenilemesine yönelik yatırımlara hibe ve teşvik sağlandığını bildirdi. Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemlerinin de programda bulunduğunu aktaran Demirkol, hibeye esas proje tutarının alt limitinin 30 bin lira olduğunu ve yüzde 50 oranında destek verildiğini sözlerine ekledi.



Çiftçi temsilcilerinden Sözlü'ye teşekkür



Ziraat odalarının temsilcileri, uyguladığı kırsal kalkınma projeleriyle zor şartlarda yaşam süren köylülerin refah düzeyini arttıran Başkan Hüseyin Sözlü'ye teşekkür edip, hibe ve teşviklerden yararlanma eğitimlerinin de faydalı olacağına inandıklarını ifade ettiler. Büyükşehir bürokratları ve çiftçi temsilcileri, benzer toplantıların ilçelerde geniş kapsamlı şekilde devam ettirilmesini kararlaştırdı. - ADANA