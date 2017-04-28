Büyükşehir Hali'nde geleneksel bereket duası

Her Cuma günü yapılan dualarda bu hafta Kutlu Doğum Haftası ön plana çıkarıldı. Sabah namazından sonra yapılan dualara hep birlikte amin denildi. 15 bin metre kare kapalı alanına sahip ve lokanta, berber, kantin, dinlenme alanları bulunan örnek hal binasındaki bereket duasında il ve ilçe protokolü de hazır bulundu.

İL VE İLÇE PROTOKOLÜ KATILDI

Programa Büyükşehir Belediyesi Haller Şube Müdürü Ayhan Acar, Başiskele Müftüsü Abdülsamet Erkul, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhterem Aktaş Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, ilçe protokolü, Sebze Meyveciler Komisyoncular Dernek Başkanı Hüseyin Balkaya ve hal esnafı katıldı.

KASİDE VE DUALAR OKUNDU

Bereket duasından önce hep birlikte sabah namazı kılındı. Ardından Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Peygamber Efendimize atfen kaside okundu. Daha sonra Başiskele Müftüsü Abdülsamet Erkul tarafından bereket duası yapıldı.

KARPUZ SEZONU AÇILDI

Yapılan duanın ardından bütün katılımcılara hal esnafının katkılarıyla karpuz ve helva ikram edildi. Kocaeli'de karpuz sezonunun da açıldığı programa Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibi çeşitli marşlar ile eşlik etti.

