Büyükşehir Güreş Takımı Yarı Finalde

Malatya Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı emin adımlarla Süper Lige ilerliyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan müsabakalarda rakiplerine büyük üstünlük sağlayan Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı, bu hafta Ankara'da yapılan maçları da kazanarak, grup lideri olarak yarı finale çıktı.



Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Türkiye Güreş Federasyonu Büyük Erkekler Grekoromen Türkiye Birinci Liginde mücadele eden Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı, müsabakalarda üstün başarılar göstererek, Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerliyor.



A grubunda mücadele eden ve Malatya ile Samsun'da yapılan karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı, Ankara'daki müsabakalarda da rakiplerini yenerek, grubunu lider tamamlayıp, yarı finale çıktı.



Ankara'da Yaşar Doğu Spor Salonunda yapılan müsabakalarda Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı, Ankara Şampiyonlar Kulübü'nü 5-3, Samsun Kulübünü ise 6-2 yenmeyi başardı.



Antrenör Hasan Özdemir nezaretinde, 60 kg Muhammet Kalender, 66 kg Ali Burak Toy, 71 kg Hulusi Kaplan, 75 kg Murat Çevik, 80 kg Önder Aktaş, 85 kg Fikret Dağdeviren, 97 kg Ramazan Sarı ve 120 kg AbdulKadir Çebi'den oluşan Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı önümüzdeki günlerde yarı final müsabakalarına çıkacak.



Yarı final müsabakalarının ise önümüzdeki günlerde çekilecek olan kurayla belirleneceği kaydedildi. - MALATYA