Büyükşehir Geleceğin Şampiyonlarını Yetiştiriyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kış Spor Okulları'nda geleceğin şampiyon kayakçılarını yetiştiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in 'Kayak bilmeyen çocuk kalmayacak' talimatının ardından yaklaşık 3 yıldır devam eden Kış Spor Okulları sayesinde kentte yaşayan çocuklar kayakla tanıştı. Tamamen ücretsiz gerçekleştirilen eğitimlerle şimdiye kadar yaklaşık 10 bin çocuk kayak sporunu öğrendi.



Bu yılda eğitim sezonunun ara tatile girmesiyle başlayan kayak kurslarına katılan yüzlerce çocuk kayak sporunu öğreniyor. Sömestr tatilinde başlayan kayak eğitimleri Konaklı Kayak Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Her hafta yaklaşık 250 ilkokul öğrencisinin katıldığı kayak kurslarında onlarca uzman eğitmen ve kayak antrenörü görevlendirildi. Eğitmenler eşliğinde sabahın erken saatlerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan ücretsiz ulaşım imkanıyla kayak merkezine gelen çocuklar, bir hafta boyunca temel kayak eğitimi alıyor. Öğrenciler sabah 09.00'da başlayan kayak eğitimi sonrası öğlede ikram edilen yemeğin ardından son antrenmanla tekrar araçlarla evlerine bırakılıyor. Kayak yapan çocuklar arasında yetenekleri tespit edilen yeni yıldızlar kayak kursu sonrası özel bir eğitime tabi tutularak kulüplere gönderiliyor.



Kış Spor Okulları kapsamında sömestr tatili için açılan kayak kursunda şimdiye kadar 750 çocuğa temel kayak eğitimi verildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kış Spor Okulları'nda 2016-2017 kayak sezonunda 6 bin çocuğu kayakla tanıştıracak. - ERZURUM