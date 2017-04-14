Büyükşehir Gaziantepspor, Kalpar'la Sözleşme İmzaladı

Büyükşehir Gaziantepspor Kulübü, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.



TFF 1. Lig ekibinin kulüp başkanı Osman Toprak, makamında düzenlenen imza töreninde, Kalpar'ın gerek oyunculuğu gerek teknik direktörlüğü döneminde çok büyük başarılara imza attığını söyledi.



Kalpar ile çalışmalarının takıma güç katacağına inandığını kaydeden Toprak, "Biz hocamıza sadece takımımızın bulunduğu bu zor durumdan kurtulmak adına teklif götürmedik. Aynı zamanda bundan sonraki planlamalar için de gelecek yıl ve ondan sonraki yıllarda, hocamızın Gaziantep sporuna yeni futbolcular kazandırmasını da bekliyoruz. Hem kendisi hem kulüp hem de şehir adına atılan bu imzanın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.



Kalpar da "Konu Gaziantep olunca, Gaziantepli olduğum için ne şartlarda olursa olsun bu görevi kabul etmemiz gerekiyordu. Önemli olan buranın futboluna, sporuna katkı sağlamak. Bu amaçla buradayım." dedi.



Konuşmaların ardından Kalpar, kendisini 1,5 yıllığına Büyükşehir Gaziantepspor'a bağlayan mukaveleyi imzaladı.