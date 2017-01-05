Büyükşehir Gaziantepspor, Erhan Kartal'ı Kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Aytemiz Alanyaspor'dan Erhan Kartal'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Büyükşehir Gaziantepspor, Erhan Kartal'ı Kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Aytemiz Alanyaspor'dan Erhan Kartal'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer dönemi kapsamında bazı oyuncularla ve kulüplerle temas halinde olduklarını söyledi.

Bu kapsamda Aytemiz Alanyaspor'un genç defans oyuncusu Erhan Kartal ile temasa geçildiğini aktaran Açıkgöz, "Oyuncuyla ve kulübüyle anlaşma sağladık ve sezon sonuna kadar kiralık sözleşmeyi imzaladık. Oyuncumuz takımla beraber çalışmalara başladı." diye konuştu.

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