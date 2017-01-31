Büyükşehir Gaziantepspor'da Transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Boluspor'da forma giyen Cumali Bişi'yi sezon sonuna kadar kadrosuna dahil etti.



Büyükşehir Gaziantepspor'un basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirdiklerini söyledi.



Açıkgöz, transferin son saatlerinde Boluspor forması giyen Cumali Bişi'yi renklerine bağladıklarını kaydetti.



Bu arada Büyükşehir Gaziantepspor, defans oyuncusu Yasin Palaz'ı, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Keçigörengücü'ne kiraladı.