Büyükşehir Gaziantepspor'da Transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, son olarak Eskişehirspor'da forma giyen 28 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Akdemir'i transfer etti.



Kulüp basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



Bu kapsamda temasa geçtikleri Uğur Akdemir ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıklarını belirten Açıkgöz, deneyimli futbolcunun takımla çalışmalara katıldığını kaydetti.