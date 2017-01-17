Büyükşehir Gaziantepspor'da Galibiyet Hasreti

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor'a 2-1 yenilen Büyükşehir Gaziantepspor, ligde son 5 maçta kazanamadı.



Önemli isimleri kadrosuna katarak büyük hedeflerle sezona başlayan mavi-beyazlı ekip, özellikle son haftalarda yaşadığı mağlubiyetlerle taraftarını üzdü.



Ligde son galibiyetini 12. haftada 26 Kasım 2016'da Şanlıurfaspor (2-0) karşısında elde eden Gaziantep ekibi, daha sonra sırasıyla Manisaspor (2-0), Elazığspor (3-0), Ümraniyespor (2-1), Eskişehirspor (1-0) ve Giresunspor'a yenilerek 3 puana hasret kaldı.



Geride kalan 17 haftada 18 puan toplayan mavi-beyazlılar, 13. sırada yer alıyor.



Teknik direktör değişikliği yaramadı



Ligde 10. haftadan sonra teknik direktör değişikliğine gidilen Büyükşehir Gaziantepspor'da, beklenen sonuçlar alınamadı.



Sezona başladığı teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile 10 haftalık bölümde 14 puan toplayan Gaziantep ekibi, Bölükbaşı'nın yerine getirilen Metin Diyadin yönetiminde 7 maçta 4 puan elde etti.