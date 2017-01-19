Büyükşehir Gaziantepspor, Çıkış Arıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'un basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, ligin 18. haftasında karşılaşacakları Göztepe'yi yenip kötü gidişi durdurmak istediklerini söyledi.



Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligdeki son 5 maçı kaybettiklerini hatırlattı.



Oluşan tablonun takıma yakışmadığını ifade eden Açıkgöz, kulüp üstündeki kara bulutları dağıtmak için çalıştıklarını vurguladı.



Bu anlamda deplasmanda Göztepe ile oynanacak maçın önem kazandığını anlatan Açıkgöz, "Göztepe ligin güçlü ekiplerinden birisi. Biz de her ne kadar son haftalarda istenmeyen sonuçlar almış olsak da iddialı bir ekibiz. O yüzden Göztepe maçı oldukça zorlu geçecek. Ekip olarak, tüm planlarımız galibiyet üzerine kurulu. Göztepe'yi yenip kötü gidişi durdurmak istiyoruz. İnşallah hak ettiğimiz yerlere yeniden yükseleceğiz." diye konuştu.