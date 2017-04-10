Büyükşehir Gaziantepspor 8 Maçtır Kazanamıyor

TFF 1. Lig'de deplasmanda Altınordu'ya 2-0 yenilen Büyükşehir Gaziantepspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı.



Ligde 27. haftaya 24 puanla giren Büyükşehir Gaziantepspor, Altınordu deplasmanında mağlup olarak düşme hattından çıkamadı.



Son galibiyetini 19. haftada Bandırmaspor karşısında (3-1) elde eden Gaziantep temsilcisi, daha sonra çıktığı 8 maçta 6 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.



Bu sezon takımda görev yapan 3. isim olan teknik direktör Oğuz Çetin, 6. maçta da galibiyete ulaşamadı. Oğuz Çetin yönetimindeki Büyükşehir Gaziantepspor 6 maçta 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.



Büyükşehir Gaziantepspor TFF 1. Lig'de 16. sırada bulunuyor.



Altınordu'dan üst üste 2. galibiyet



Geçen hafta Denizlispor'u mağlup ettikten sonra Büyükşehir Gaziantepspor engelini de kayıpsız geçen Altınordu, 36 puanla 8. sıraya yükseldi.



İzmir temsilcisinin 2 golünü Büyükşehir Gaziantespor'dan kiralanan Okan Derici attı. Okan daha önce Altınordu'nun 2-1 kazandığı Adana Demirspor karşılaşmasında takımının ilk golünü kaydetmişti.



Karşılaşmayı 2'si Büyükşehir Gaziantepsporlu olmak üzere 268 taraftar takip etti.