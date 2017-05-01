Büyükşehir Düzlen Mahallesi'nde

Düzenlenen yemek hayrına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Büyükşehir Belediyesi Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, Yunusemre Belediyesi MHP'li Meclis üyesi Hüseyin Köroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, mahalle halkı ile tek tek selamlaştı ve sohbet etti. Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci de Mahalle Muhtarı Ayhan Yorgancı'ya hediye paketi takdim etti. Vatandaşlara Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgiler de veren Genç, Öğle namazının ardından Düzlen Mahallesi Sosyal Tesislerindeki yemek hayrına katıldı. Edilen dualar ardından vatandaşlarla birlikte yemek yiyen Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç'e Mahalle muhtarı Ayhan Yorgancı teşekkür etti.