Büyükşehir'den, Yeni Yaya Üst Geçitleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin büyümesi doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaçlara paralel olarak, Başkent'e yeni yaya üst geçitleri kazandırıyor. Büyükşehir ekipleri, 2016'da başlayan 7 yaya üst geçidinin yapımına devam ederken, 6 yeni yaya üst geçidinin yapımını da programına aldı.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınar, yayaların rahat ve güvenli şekilde trafik akışını engellemeden karşıdan karşıya geçişlerinin sağlanması için, ihtiyaç duyulan yerlerde yaya üst geçitlerinin yapımına devam ettiklerini söyledi. 2016'da Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 8 yaya üst geçidinin yapıldığını, 7 üst geçidin yapımının sürdüğünü belirten Üçpınar, 6 yeni üst geçidin de yapımını planladıklarını bildirdi. Üçpınar, "Bu yıl toplam 13 üst geçidimiz hizmete girecek" dedi.



Yapımı süren üst geçitlerden 3'ünün Keçiören'de olduğunu bildiren Üçpınar, yoğun yaya ve araç trafiğinin bulunduğu Fatih Caddesi FTZ AVM önü, Kalaba Lisesi önü ve Meteoroloji lojmanları önünde yapılmakta olan üst geçitlerin bitmek üzere olduğunu söyledi. Üçpınar, Çubuk Yolu ÖSYM Binası önünde, İstanbul Yolu Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Anadolu Bulvarı ile 1297 Cadde kesişimi ile Anadolu Bulvarı üzerindeki YDA Park Avenue Konutlarında yaya üst geçit çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Üçpınar, betonarme temeller üzerine çelik konstrüksiyon olarak yapılan bu üst geçitlerde 2'şer adet engelli asansörü bulunacağını da kaydetti.



Yapılacak Üst Geçitler



Üçpınar, 2017 yılında yapılacak yeni üst geçitlerle ilgili olarak da şu bilgileri verdi: "Samsun Yolu üzerinde Ankara Üniversitesi Ziraat ve Veterinerlik fakülteleri arasına yapılacak yaya üstgeçidi, hem personelin kampüsler arası geçişi, hem de yayaların Samsun Yolu üzerinde karşıdan karşıya geçişini sağlayacak. Batı Bulvarı üzeri Batı Koleji önü, Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı Dışkapı Mevki Hastanesi önü ile Samsun Yolu Manolya Sitesi önünde yapılacak üstgeçitler için yüklenici firmayla sözleşme imzalandı. Bu üst geçitlerin yapım çalışmalarına başlanarak, 2017 yılının ilk yarısında vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor."



Öveçler'de 1071 Malazgirt Bulvarı'nda geçişi engellediği için yıkılan ve bulvara dahil edilen alanda da yaya üst geçidi projelendirme çalışmalarının bittiğini belirten Üçpınar, bu üst geçidin 2 ay içinde kullanıma hazır hale getirileceğini belirtti. Bunlara ilaveten Hipodrom Caddesi Adliye Ek Binası önünde yaya üst geçidinin ihalesinin tamamlandığını, yüklenici firmayla sözleşme imzalanmasının ardından imalat çalışmalarına başlanılacağını kaydeden Üçpınar, 2017 yılı içinde toplam 13 yaya üst geçidinin hizmete açılmış olacağını kaydetti. - ANKARA