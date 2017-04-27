Büyükşehir'den Yaşlılara Özel Hizmet

Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte Yaşlı Destek Programı'nı (YADES) Kayseri'de uygulamaya başlıyor. Program kapsamında yaşlılarımıza evlerinde destek hizmeti verilecek.



Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek olan YADES programı kapsamında, Kayseri'de yaşayan 65 yaş ve üzeri bireylerin temel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçları karşılanacak. Program kapsamında yaşlılarımıza kişisel temizlik ve bakımlarının yapılması, yaşam alanının temizliğinin yapılması, evlerindeki basit tadilat ve onarım işlerinin yapılması gibi hizmetler sunulacak. Proje çerçevesinde yaşlılarımız 0352 666 38 66 nolu YADES çağrı merkezine 7 gün 24 saat ulaşabilecek. Projeden ilk etapta 65 yaş ve üzeri 300 yaşlımız yararlanacak.



Proje çerçevesinde ayrıca fiziki olarak yetersiz olan bireylerin sağlık kuruluşlarına hasta nakil araçlarıyla ulaştırılması ve yaşlılarımıza yönelik rehberlik, danışmanlık, sosyal ve psikolojik destek hizmeti de sunulacak. - KAYSERİ