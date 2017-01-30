Büyükşehir'den, Yasak Parklanmaya Geçit Yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde park yasağı olan yerlere park eden araçlara 2016 yılında da göz açtırmadı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında İzmit kent merkezinde araçlarını yanlış yerlere park edenler için özel önlem aldı. Bu kapsamda 8 bin 152 araca uyarı makbuzu ve çekici ile kaldırma işlemleri uygulandı. Çekilen araçlar özellikle durak içine, yaya geçitlerine, kaldırım üzerlerine park eden sürücülere gerçekleştirildi. Durak içine, yaya geçitlerine, kaldırım üzerlerine, çift sıra park eden araç sahiplerine görüldüğü an müdahale ediyor. Park yasağı bulunan noktalara araçlarını park edenlere ise öncelikle uyarı makbuzu yazılıyor. Uyarıya rağmen yine aynı durum devam ederse araçlar çekici ile yerinden kaldırılıyor. - KOCAELİ